Formule 1-baas Chase Carey verwacht dat een aantal races op de kalender in de komende jaren plaats moet maken voor nieuwe circuits. De 64-jarige Amerikaan denkt dat er zowel sportief als financieel aantrekkelijkere deals mogelijk zijn.

"We geloven de komende jaren heilig in verdere groei. Dat wordt vooral gedreven door een aantal factoren. Allereerst verwachten we de kalender verder uit te breiden dan de huidige 21 races", zegt Carey vrijdag tegen Motorsport.com.

"Deze expansie mag dan nog bescheiden zijn, maar alle races moeten wel iets toevoegen voor de fans. We verwachten enkele bestaande races met slechte deals te vervangen door andere locaties of betere deals. Dat is beter voor het racen en vergroot de waarde van ons product."

Volgens Liberty Media-baas Carey schoot zijn voorganger Bernie Ecclestone soms wat tekort met zijn aanpak. "Dat kwam vooral door een gebrek aan investeringen of vernieuwingen als het op de evenementen aankomt", aldus de zakenman.

"Daardoor werden de races wat vastgeroest en richtten de promotors zich vooral op de kosten in plaats van groei. Onze events zijn nu al waardevoller dan ooit tevoren, we brengen wereldwijd een premium event. We focussen ook op het maximaliseren van de waarde van onze evenementen en proberen dat te communiceren richting alle locaties waar we racen."

Veel speculatie over Nederlandse Grand Prix

Het is niet bekend of Carey doelt op onder het toevoegen van een Nederlandse Grand Prix aan de Formule 1-kalender. Er is de laatste maanden wel veel speculatie over een terugkeer van de sport naar Nederland.

Begin deze maand claimde Prins Bernhard van Oranje als eigenaar van het circuit in Zandvoort dat de Formule 1 hem toezeggingen heeft gedaan voor een race in 2020, maar volgens de leiding van het TT Circuit in Assen ontkende het Formula One Management (FOM) die belofte.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.

Komend seizoen bestaat de Formule 1-kalender in ieder geval net als dit jaar uit 21 races, zo werd in oktober al bekendgemaakt. De volgorde van de races blijft daarbij nagenoeg hetzelfde.