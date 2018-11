Michael van Gerwen heeft zondag verzuimd om een grote stap te zetten richting de knock-outfase van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Brabantse nummer één van de wereld verloor in zijn tweede groepswedstrijd verrassend met 5-4 van Jonny Clayton.

Van Gerwen had de nederlaag aan zichzelf te wijten, want hij miste in de achtste leg bij een 4-3-voorsprong liefst drie matchdarts en kreeg daar niet veel later de rekening voor gepresenteerd.

De Vlijmenaar deed zichzelf daarmee enorm tekort, want hij noteerde een prima gemiddelde van 107,92 en stevende heel even zelfs af op het record van Phil Taylor (114,65 punten per drie pijlen) op de Grand Slam of Darts.

Van Gerwen hoeft zich nog niet echt zorgen te maken, want hij is bij een zege in de afsluitende groepswedstrijd op Joe Murnan alsnog verzekerd van een plek in de achtste finales.

'Mighty Mike' bezet op dit moment achter Clayton (vier punten en legsaldo van +4) de tweede plaats en heeft een veel beter legsaldo dan Gary Robson (twee punten en -3) en Murnan (nul punten en -4).

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.

Van Barneveld grijpt laatste strohalm

Raymond van Barneveld greep zondag de laatste strohalm in de strijd voor een plek in de knock-outfase. De Zuid-Hollander was in zijn tweede groepswedstrijd ternauwernood met 5-4 te sterk voor Adam Smith-Neale.

Van Barneveld nam daardoor enigszins revanche voor de verrassende nederlaag van een dag eerder tegen Krzysztof Ratajski, waartegen hij het vooral op zijn dubbels liet afweten.

De Hagenaar had tegen Smith-Neale wel het geluk dat de nummer tachtig van de BDO-ranking in de beslissende negende leg met de darts mee liefst vier matchdarts liet liggen.

Van Barneveld neemt het dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd op tegen Michael Smith en moet dan winnen om een kans te maken op de achtste finales.

'Barney' is terug te vinden op de derde plaats in groep B met twee punten en een legsaldo van -1, waarmee hij Smith (zes punten en +3) en Ratajski (twee punten en +1) boven zich moet dulden.

Harms doet goede zaken

Wesley Harms deed zondag uitermate goede zaken in de strijd om een plek in de knock-outfase. De Noord-Hollander rekende in zijn tweede groepswedstrijd knap met 5-3 af met Mark Webster.

Harms speelt dinsdag nog tegen Keegan Brown en de winnaar van die partij schaart zich onder de laatste zestien.

Regerend wereldkampioen Rob Cross (zeges op Mark McGeeney en Dimitri Van den Bergh), Gary Anderson (zeges op Michael Unterbuchner en Ian White) en James Wade (zeges op Harms en Brown) zijn daar al van verzekerd.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars van de televisietoernooien van de PDC en BDO mee en ook de verliezend finalisten van de majors en de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC hebben een startbewijs ontvangen.

Het één na laatste toernooi voorafgaand aan het WK van volgende maand in het Alexandra Palace in Londen wordt voor de eerste keer gehouden in het WV Active Aldersley gehouden, nadat de afgelopen jaren de Civic Hall in eveneens Wolverhampton het decor was.