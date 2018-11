Raymond van Barneveld heeft zondag de laatste strohalm gegrepen in de strijd voor een plek in de knock-outfase van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De Zuid-Hollander won in zijn tweede groepswedstrijd ternauwernood met 5-4 van Adam Smith-Neale.

Van Barneveld begon zaterdag nog slecht aan de Grand Slam of Darts. Hij verloor verrassend met 5-3 van Krzysztof Ratajski doordat hij te veel dubbels miste en dat scorend niet kon oplossen.

'Barney' leek ook tegen Smith-Neale aan het kortste eind te trekken, maar hij had het geluk dat de nummer tachtig van de BDO-ranking in de beslissende negende leg met de darts mee maar liefst vier matchdarts miste.

Van Barneveld won de Grand Slam of Darts in 2012 ten koste van Michael van Gerwen en bereikte sindsdien nog één keer de halve finales, in 2015 toen hij zijn meerdere moest erkennen in Taylor.

Van Gerwen kan zich zondag plaatsen

Van Gerwen kan zich later op zondag al plaatsen voor de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld moet dan wel in zijn tweede groepswedstrijd zien af te rekenen met Jonny Clayton.

Van Gerwen schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.

Wesley Harms deed zondag eveneens goede zaken in de strijd om een plek in de knock-outfase. De Noord-Hollander was in zijn tweede groepswedstrijd knap met 5-3 te sterk voor Mark Webster.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars van de televisietoernooien van de PDC en BDO mee en ook de verliezend finalisten van de majors en de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC hebben een startbewijs ontvangen.