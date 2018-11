Michael van Gerwen is zaterdag uitstekend begonnen aan de Grand Slam of Darts. De Brabantse nummer één van de wereld was in zijn eerste groepswedstrijd met 5-1 veel te sterk voor Gary Robson.

Van Gerwen leek op een razendsnelle whitewash (5-0-zege) af te stevenen, maar hij moest de derde leg afstaan omdat hij daarin een aantal dubbels miste.

De Vlijmenaar noteerde uiteindelijk een gemiddelde van 112,66 en kwam daarmee achter Phil Taylor (114,65) en Geert de Vos (113,86) op plaats drie van spelers met het hoogste aantal punten per drie pijlen op de Grand Slam of Darts.

Van Gerwen neemt het zondag in zijn tweede groepswedstrijd op tegen Joe Murnan en kan zich dan als alles meezit al plaatsen voor de knock-outfase.

'Mighty Mike' schreef de Grand Slam of Darts de afgelopen drie jaar op zijn naam door in de finale achtereenvolgens Phil Taylor (16-13), James Wade (16-8) en Peter Wright (16-12) te verslaan.

Van Barneveld begint slecht

Raymond van Barneveld is slecht begonnen aan de Grand Slam of Darts. De Zuid-Hollander verloor in zijn eerste groepswedstrijd verrassend met 5-3 van Krzysztof Ratajski.

Van Barneveld behield tegen Ratajski relatief eenvoudig zijn eerste drie legs, maar werd in de zevende gebroken en kwam die mentale klap in het restant niet meer te boven.

De Hagenaar noteerde nog wel een redelijk gemiddelde van 92,30, maar het dubbelpercentage (slechts dertig) bleef daar ver bij achter.

Van Barneveld stuit zondag in zijn tweede groepswedstrijd op Michael Smith en moet dan waarschijnlijk winnen om nog kans te maken op de achtste finales.

Harms kansloos tegen Wade

De vijfvoudig wereldkampioen won de Grand Slam of Darts in 2012 ten koste van Van Gerwen en bereikte sindsdien nog één keer de halve finales, in 2015 toen hij zijn meerdere moest erkennen in Phil Taylor.

Aan de Grand Slam of Darts doen de winnaars van de televisietoernooien van de PDC en BDO mee en ook de verliezend finalisten van de majors en de winnaars van de Euro Tour-toernooien van de PDC hebben een startbewijs ontvangen.

De derde Nederlander, Wesley Harms, kende net als Van Barneveld een zeer teleurstellende start van de Grand Slam of Darts. De Noord-Hollander ging kansloos met 5-0 onderuit tegen James Wade.

Harms moet zondag in zijn tweede groepswedstrijd winnen van Mark Webster om zijn kansen voor een plek bij de laatste zestien in leven te houden.