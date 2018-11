In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Verstappen wil ook in Brazilië hoge ogen gooien

Na zijn fraaie zege in Mexico van twee weken geleden hoopt Max Verstappen ook in Brazilië het podium te halen. Het circuit Interlagos lijkt op voorhand wat minder geschikt voor de auto's van Red Bull Racing, maar Verstappen toonde de laatste maanden aan in uitstekende vorm te verkeren. Lewis Hamilton besliste twee weken geleden de wereldtitelstrijd in zijn voordeel en kan in Brazilië met Mercedes ook het kampioenschap voor constructeurs binnenhalen.

Wanneer? De eerste vrije trainingen beginnen vrijdag om 14.00 en 18.00 uur Nederlandse tijd. Ook zaterdag om 15.00 uur is er een oefensessie, om 18.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race gaat zondag om 19.10 uur van start.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en te zien op Ziggo Sport. Om de Grand Prix van Brazilië écht op de voet te volgen:

Uitwedstrijden voor PSV, Ajax én Feyenoord in Eredivisie

Na elf zeges op rij speelt de ongeslagen koploper PSV zaterdag uit tegen De Graafschap. Ajax reist een dag later naar Rotterdam, waar de ploeg van trainer Erik ten Hag het opneemt tegen Excelsior. Het Eredivisie-weekend wordt afgesloten met een wedstrijd tussen de nummers vier en drie: Heracles Almelo tegen Feyenoord.

Wanneer? De Graafschap-PSV begint zaterdag om 19.45 uur en Excelsior-Ajax zondag om 14.30 uur. Bij Heracles Almelo tegen Feyenoord wordt zondag om 16.45 uur afgetrapt.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op FOX Sports. Om het nieuws over de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Play-off Oranjevrouwen in strijd om WK-ticket

De Oranjevrouwen spelen vrijdagavond de heenwedstrijd in de play-off om een WK-ticket. De Europees kampioen moet over twee duels afrekenen met Zwitserland om zich te plaatsen voor het toernooi van komende zomer in Frankrijk. De return in Zwitserland is dinsdag.

Wanneer? De aftrap van de wedstrijd in Stadion Galgenwaard in Utrecht is vrijdag om 20.00 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Veronica. Om de Oranjevrouwen écht op de voet te volgen:

Topper in Bundesliga, Premier League en Serie A

In Duitsland wordt zaterdagavond de topper tussen koploper Borussia Dortmund en nummer drie Bayern München gespeeld. Ook in Engeland staat een kraker op het programma. Koploper Manchester City speelt thuis tegen stadgenoot United, die slechts zevende staat. In Italië speelt subtopper AC Milan thuis tegen koploper Juventus.

Wanneer? Borussia Dortmund-Bayern München begint zaterdag om 18.30 uur. De aftrap van de derby van Manchester is zondag om 17.30 uur en om 20.30 uur begint AC Milan-Juventus.

Hoe te volgen? Borussia-Bayern is te zien op FOX Sports 4 en Ziggo Sport zendt de toppers in Engeland en Italië uit. Om het buitenlands topvoetbal écht op de voet te volgen: