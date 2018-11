Sc Heerenveen is er zondag weer niet in geslaagd een thuiswedstrijd om te zetten in drie punten. De Friese club kwam tegen FC Emmen niet verder dan 1-1, waardoor de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink dit Eredivisie-seizoen nog altijd niet heeft gewonnen in het Abe Lenstra Stadion.

Heerenveen-aanvaller Arbër Zeneli maakte in de eerste helft uit een vrije trap de 1-0. Daar leek het bij te blijven, tot Reuven Niemeijer Emmen vlak voor tijd alsnog een punt bezorgde. Heerenveen won uit wel al drie keer, waardoor het met veertien punten stevig in de middenmoot staat. Emmen heeft vier punten minder en is de nummer zestien.

Op basis van de eerste helft was het punt voor Emmen zeker niet onverdiend. De ploeg van Dick Lukkien kreeg voor rust kans op kans, maar scoorde niet. Heerenveen-doelman Warner Hahn mocht van geluk spreken dat Glenn Bijl niet profiteerde toen hij mistastte. De middenvelder van Emmen schoof de bal in het zijnet.

Even later trad Hahn wel goed op bij een kans voor Alexander Bannink. Oog in oog met de 28-jarige Bannink kwam de keeper als winnaar uit de strijd en zelfs een uitbraak met vijf Emmen-spelers tegenover drie Friese verdedigers leverde geen goal op voor de uitploeg.

Aan de andere kant was het na een half uur wel raak en dat mocht Emmen-doelman Kjell Scherpen zich aanrekenen. De jonge Scherpen ging ervan uit dat Zeneli zijn vrije trap voor het doel zou slingeren, maar de international van Kosovo schoot de bal vanuit een lastige hoek in één keer binnen (1-0).

Scherpen in de fout bij doelpunt Heerenveen

Na rust was Heerenveen de gevaarlijkste ploeg, maar het liet na de wedstrijd te beslissen. Sam Lammers kreeg een goede kans er niet in.

In de hoop op de gelijkmaker ging Emmen in de laatste twintig minuten meer risicico nemen en dat had succes. Jafar Arias miste een aardige kopkans, waarna het via het hoofd van Niemeijer twee minuten voor tijd wel raak was (1-1).

Herenveen gooide er vervolgens nog een slotoffensief uit. Dat leverde nog een goede kans op, maar Kik Pierie kopte de bal weg voor het hoofd van Lammers - die er veel beter voor stond - waardoor Heerenveen ook zijn elfde Eredivisie-wedstrijd niet wist te winnen.

