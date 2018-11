Ranomi Kromowidjojo heeft bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Peking ook de 100 meter vrije slag gewonnen. De Nederlandse was vrijdag ook al de snelste op de 50 meter vrij.

Kromowidjojo tikte op de 100 meter aan aan in 51,51. Ze was net iets sneller dan de Sarah Sjöström (51,56). Femke Heemskerk eindigde als derde in (51,92).

Heemskerk was zaterdag nog de snelste op de 200 meter vrije slag. Ze won een rechtstreeks gevecht met Sjöström, die genoegen moest nemen met een tweede plaats. De 25-jarige Zweedse presteert teleurstellend in Peking, nadat ze afgelopen zomer Europees kampioen werd op de 50 en 100 meter vrij en de 100 meter vlinderslag.

Er staan na Peking nog twee wereldbekers kortebaan op het programma. Volgende week reizen de zwemmers af naar Tokio en een week later komen ze in actie in Singapore.

Van 11 tot en met 16 december worden de wereldkampioenschappen kortebaan in het Chinese Hangzhou gehouden.