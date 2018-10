Boston Red Sox heeft de World Series gewonnen. De ploeg met de Nederlandse kortestop Xander Bogaerts versloeg zondag Los Angeles Dodgers met 5-1, waardoor de stand in de best-of-seven op een onoverbrugbare 4-1 kwam in het voordeel van de ploeg uit Boston.

Het is de tweede keer dat de 26-jarige Bogaerts, die geboren werd op Aruba, de MLB-titel pakt met de Boston Red Sox. De eerste keer was in 2013 toen St. Louis Cardinals werd verslagen in de World Series en Bogaerts is de enige speler van die ploeg die er dit jaar tegen Los Angeles Dodgers nog bij was.

Het totaal aantal kampioenschappen van Red Sox staat nu op negen (1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 en dus 2013 en 2018).

Voor Los Angeles Dodgers, de ploeg van de Nederlandse pitcher Kenley Jansen, betekende het verlies tegen Red Sox de tweede verloren finale op rij. Vorig jaar moesten de Dodgers in de World Series buigen voor Houston Astros (4-3). De ploeg uit Los Angeles, die zes keer kampioen werd, wacht nu al dertig jaar op de titel.

Pearce uitgeroepen tot MVP

Boston Red Sox trok in de World Series de lijn door van het reguliere seizoen, waarin liefst 108 van de 162 wedstrijden in winst werden omgezet. In de play-offs wonnen Bogaerts en zijn ploeggenoten eerst van New York Yankees (3-1) en daarna ook van titelverdediger Houston Astros (4-1), waarna in de World Series dus ook overtuigend met Los Angeles Dodgers werd afgerekend. De Dodgers wonnen alleen de derde wedstrijd.

Steve Pearce werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de World Series. De 35-jarige Amerikaan verhuisde in juni van Toronto Blue Jays naar de Red Sox. Pearce sloeg drie homeruns in de World Series, waarvan twee in de laatste wedstrijd zondag in Los Angeles. Ook Mookie Betts en J.D. Martinez tekenden zondag namens de Red Sox voor een homerun.

"Honkbal is een grappige sport, je weet nooit waar dit spelletje je uiteindelijk brengt", zei Pearce na afloop met tranen in zijn ogen. "Ik ben een lange reis achter de rug. Om hier nu met de beker te staan, is een droom die uitkomt."