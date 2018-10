In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Klassieker in Johan Cruijff ArenA

Ajax en Feyenoord spelen in de Johan Cruijff ArenA de 185e klassieker. De Amsterdammers wonnen de grootste wedstrijd van het jaar in de Eredivisie al 84 keer, de Rotterdammers 55 keer en 45 keer werd het gelijk. Voor de laatste zege van Feyenoord in de ArenA moeten we ver terug in de tijd. In 2005 trok de ploeg van de toenmalige trainer Erwin Koeman met 1-2 aan het langste eind in het hol van de leeuw.

Wanneer? De aftrap van Ajax-Feyenoord is zondag om 14.30 uur.

Wanneer? De aftrap van Ajax-Feyenoord is zondag om 14.30 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op FOX Sports.

Bertens in halve finales WTA Finals

Kiki Bertens speelt de halve finales van de WTA Finals in Singapore. De Zuid-Hollandse neemt het daarin op tegen de Oekraïense Elina Svitolina. Bertens is de tweede Nederlandse ooit die de laatste vier weet te bereiken van het prestigieuze eindejaarstoernooi waaraan de acht beste speelsters van het jaar meedoen. Ze treedt in de voetsporen van Brenda Schultz.

Wanneer? De wedstrijd tussen Bertens en Svitolina begint om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Wanneer? De wedstrijd tussen Bertens en Svitolina begint om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op FOX Sports.

Hamilton kan wereldtitel F1 pakken

Lewis Hamilton kan bij de Grand Prix van Mexico alsnog zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 pakken. De Brit van Mercedes slaagde daar vorige week in de Verenigde Staten niet in, maar het heeft er alle schijn van dat het hem in Mexico wel gaat lukken. Hamilton heeft aan een zevende plaats al voldoende en als zijn enig overgebleven concurrent Sebastian Vettel niet wint, dan is hij er ook.

Wanneer? Net als in de Verenigde Staten wordt er ook in Mexico 's avonds gereden. De eerste twee vrije trainingen zijn op vrijdag om 17.00 uur en 21.00 uur, de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag om 17.00 uur en 20.00 uur en de race op zondag om 20.10 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Ziggo Sport. Om al het nieuws over de Grand Prix van Mexico écht op de voet te volgen:

Clásico in Camp Nou

FC Barcelona en Real Madrid spelen in Camp Nou de 239e Clásico. Opmerkelijk feitje is dat voor de eerste keer sinds 2007 zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo niet op het veld zal staan tijdens deze wedstrijd. De Argentijn brak vorige week in het duel met Sevilla zijn onderarm, terwijl de Portugees afgelopen zomer voor 100 miljoen euro de overstap maakte naar Juventus.

Wanneer? De aftrap van FC Barcelona-Real Madrid is zondag om 17.15 uur.

Wanneer? De aftrap van FC Barcelona-Real Madrid is zondag om 17.15 uur.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Ziggo Sport.

Van Gerwen gaat voor vijfde Europese titel darts

Michael van Gerwen wil zijn vijfde eindzege veroveren bij het EK darts. De Brabander was de afgelopen vier jaar telkens de sterkste op de prestigieuze major. Van Gerwen rekende in de finales achtereenvolgens af met Terry Jenkins, Gary Anderson, Mensur Suljovic en Rob Cross. Het EK is een van de laatste toernooien in aanloop naar het WK in december in het Alexandra Palace in Londen.

Wanneer? Het EK is donderdag al begonnen met de partijen in de eerste ronde. Op vrijdag en zaterdag wordt de tweede ronde afgewerkt en op zondag belooft het een drukke dag voor de spelers te worden omdat dan de kwartfinales, halve finales en de finale op het programma staan.

Hoe te volgen? Live te zien op RTL7. Om al het nieuws over het EK darts écht op de voet te volgen: