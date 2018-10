Matthijs de Ligt genoot van de zege die Ajax dinsdag in de laatste minuut boekte in het Champions League-duel met Benfica (1-0), maar weet dat zijn ploeg er nog niet is.

Door het doelpunt in blessuretijd van Noussair Mazraoui gaat Ajax na drie groepswedstrijden aan de leiding met zeven punten. Ajax kan daardoor over twee weken overwintering in het miljoenenbal veiligstellen met een zege in Portugal.

De Ligt besefte dat Ajax door de late zege niet mocht klagen. "Maar het is natuurlijk fantastisch dat je in de laatste minuut wint", zei de captain tegen Veronica. "Dan mag je wel even uit je dak gaan. We waren namelijk erg aan elkaar gewaagd."

Volgens de verdediger bleef Ajax tot de laatste minuut geloof houden in de winnende treffer. "Dat moet je altijd houden, maar we voelden de krachten wel wegvloeien. We creëerden op het eind ook minder kansen."

Dankzij een ingeving van invaller David Neres kwam de bal toch nog voor het doel, waarna Mazraoui via een been van een Benfica-verdediger raak schoot. "Complimenten voor David hoe hij toch een kans forceert", zei De Ligt dan ook. "Dat laat zien hoe belangrijk onze wissels zijn."

Door de late zege ligt overwintering voor het grijpen weet de nog altijd pas negentienjarige De Ligt. "We hebben zeven punten, maar we weten dat we er nog niet zijn. Dit is natuurlijk wel een hele belangrijke zege. Dit geeft vertrouwen. Volgende wedstrijd moeten we weer volle bak om hopelijk te overwinteren."

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League