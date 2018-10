Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Jasper Bouter gaan niet met elkaar verder. Varenhorst heeft besloten dat het richting de Olympische Spelen van 2020 in Tokio beter is om uit elkaar te gaan, meldt volleybalbond Nevobo dinsdag.

"Christiaan heeft een jaar lang zeer toegewijd gewerkt met Jasper om deze samenwerking tot een succes te maken. De conclusie is nu dat hun persoonlijkheden te veel verschillen om samen door te gaan richting Tokio 2020", zegt bondscoach Gijs Ronnes.

Varenhorst en Bouter speelden sinds vorig jaar augustus samen. Ze werden een maand later Nederlands kampioen, eindigden in januari als vierde bij het DELA Beach Open in Den Haag en strandden in juli in de kwartfinales van de EK in eigen land.

Zowel Varenhorst als Bouter gaat op zoek naar een nieuwe teamgenoot. Bondscoach Ronnes vindt dat Bouter genoeg potentie heeft, ook al wil Varenhorst niet met hem verder. "Jasper heeft dit jaar een grote progressie doorgemaakt. Hij blijft zich ontwikkelen en ik geloof in zijn toekomst."

Varenhorst was succesvol met Nummerdor

De 28-jarige Varenhorst geldt al jaren als een wereldtopper in het beachvolleybal. De geboren Drent werd in 2015 samen met Reinder Nummerdor tweede op het WK in Nederland. Een jaar later reikte het duo tot de kwartfinales bij de Spelen van Rio in 2016.

Nummerdor zette na die Spelen een punt achter zijn loopbaan, waarna Varenhorst verder ging met Maarten van Garderen. Dat koppel werd vorig jaar vierde op de WK.

In januari van dit jaar koos Van Garderen voor een carrière in de zaal. In de maanden daarvoor vormde Varenhorst bij afwezigheid van Van Garderen al een koppel met Bouter, met wie hij dus de Nederlandse titel pakte.