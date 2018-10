In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Volleybalsters strijden om WK-brons

Na de verloren halve finale vrijdag tegen Servië is het WK in Japan nog niet voorbij voor de volleybalsters. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison strijdt met China om brons en dat kan de eerste WK-medaille ooit worden voor de Nederlandse vrouwen.

Wanneer? De troostfinale in Yokohama begint zaterdag om 10.20 uur (Nederlandse tijd).

Wanneer? De troostfinale in Yokohama begint zaterdag om 10.20 uur (Nederlandse tijd).

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Ziggo Sport.

Hamilton kan wereldtitel F1 pakken

Lewis Hamilton kan bij de Amerikaanse Grand Prix in Austin zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 pakken. Als de Brit wint en Sebastian Vettel wordt geen tweede, dan is de WK-strijd beslist. Max Verstappen gaat op het Circuit of the Americas voor een podiumplaats, nadat hij twee weken geleden in Japan derde werd.

Wanneer? Door het tijdverschil met de Verenigde Staten begint het hier in Nederland later dan we gewend zijn. De eerste twee vrije trainingen zijn op vrijdag om 17.00 en 21.00 uur. Op zaterdag begint de derde vrije training om 20.00 uur en de kwalificatie om 23.00 uur, waarna de race op zondag om 20.10 uur van start gaat.

Hoe te volgen? Liveblog op NU.nl en live te zien op Ziggo Sport. Om al het nieuws over Max Verstappen écht op de voet te volgen:

PSV, Ajax en Feyenoord in actie in Eredivisie

De interlandperiode is voorbij en dus komen de Eredivisie-clubs weer in actie. Zaterdag staan de eerste vier wedstrijden op het programma en zondag zijn vijf duels.

Wanneer? De meest in het oog springende affiches zijn PSV-FC Emmen (zaterdag 18.30 uur), sc Heerenveen-Ajax (zaterdag 20.45 uur), de Brabantse derby NAC Breda-Willem II (zondag 12.15 uur) en Feyenoord-PEC Zwolle (zondag 14.30 uur).

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn op NU.nl te volgen in een liveblog en FOX Sports zendt de duels live uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Topper in Premier League en Primera Divsión

Het mooiste affiche in het buitenland is de Premier League-topper zaterdag (13.30 uur) tussen Chelsea en Manchester United. In de Spanje neemt FC Barcelona het zaterdag (20.45 uur) op tegen Sevilla, dat verrassend aan kop gaat in de Primera División, en in de Serie A staat zaterdag (20.30 uur) de derby tussen Internazionale en AC Milan op het programma. Bayern München speelt zaterdag (15.30 uur) uit tegen VfL Wolfsburg, waar de 'Rekordmeister' de crisis hoopt te bezweren.

Hoe te volgen? Ziggo Sport zendt de wedstrijden in de Premier League, Serie A en Primera División uit en de Bundesliga is te zien op FOX Sports.