Georginio Wijnaldum vindt het na de 3-0-zege zaterdag op Duitsland veel te vroeg om over een wederopstanding van het Nederlands elftal te praten, maar hij erkent dat de komst van bondscoach Ronald Koeman wat teweeg heeft gebracht, ook buiten het veld.

"We zijn meer een collectief dan in voorgaande jaren, dat klopt", aldus Wijnaldum, die in blessuretijd de derde goal maakte in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de speler van Liverpool is de eenheid binnen Oranje mede het gevolg van de 'verhuizing' van de selectie van Hotel Huis ter Duin in Noordwijk naar de KNVB Campus in Zeist.

"De setting in Zeist is er meer op gericht dat je met elkaar omgaat, met één grote gemeenschappelijke ruimte. En dat is goed voor deze jonge groep, met veel jongens van dezelfde generatie. Er is ook geen generatiekloof. Iedereen voelt zich vrij om zijn mening te geven.

In die jonge groep is Wijnaldum met zijn 27 jaar en 51 interlands een van de meest ervaren spelers. Toch wil hij geen uitgesproken leider zijn.

"Ik ga niet geforceerd een mentorrol pakken, maar als ik vind dat ik iets moet zeggen, dan doe ik het. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Duitsland heb ik dat gedaan. Ik zei niet dat we een goede wedstrijd móésten spelen, maar dat we moesten genieten. En dan laten zien hoe goed we zijn. Dat is een betere druk, denk ik. En het lukte aardig, haha."

'Ik houd van dit soort pijn'

Wijnaldum genoot van de bezieling waarmee Oranje speelde tegen de wereldkampioen van 2014. "De vermoeidheid sloop erin, maar iedereen bleef alles doen om een Duitse goal te voorkomen. Het was zwaar en het deed pijn, maar van dat soort pijn houd ik. Ik heb verdedigd, ik heb gescoord en ben diep gegaan. En dat deed heel het team. Het is genieten als je dit als ploeg kunt opbrengen. Dat maakt me trots. We zijn groeiende."

Toch waakt Wijnaldum ervoor dat Oranje niet doorslaat in de euforie. "Met de tweede helft tegen Frankrijk erbij (2-1-nederlaag) hebben we nu anderhalve wedstrijd goed gespeeld, dus je hoort mij niet van een wederopstanding spreken."

Wijnaldum heeft wat dat betreft al te veel meegemaakt bij Oranje. "Twee jaar geleden, toen Danny Blind nog bondscoach was, hadden we ook een paar goede interlands achter elkaar. We wonnen van Polen en van Oostenrijk, maar gingen niet naar het EK en misten ook nog het WK. Laten we nu dus maar rustig aan doen."

'Het belangrijkste is dat we ergens naartoe groeien'

Het kan ook snel gaan, want dinsdag wacht Wijnaldum en Oranje weer een topland. België is dan de tegenstander in een oefenduel. "Als we van België verliezen, ga ik ook niet roepen dat we ineens weer slecht zijn. Het belangrijkste is dat we ergens naartoe groeien, zonder te hard van stapel te lopen."

België tegen Nederland begint dinsdagavond om 20.45 uur en wordt gespeeld in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Daarna resten Oranje in 2018 nog twee Nations League-wedstrijden: thuis tegen Frankrijk (16 november) en uit tegen Duitsland (19 november).