Denzel Dumfries bereikte zaterdagavond met zijn debuut in het Nederlands elftal weer een van zijn doelen die hij als kind op de muur en in een schrift schreef. De rechtsback van PSV kreeg van bondscoach Ronald Koeman een basisplaats in het Nations League-duel met Duitsland, dat met 3-0 gewonnen werd.

"Ik heb altijd in mezelf geloofd en wist dat dit mogelijk was. Ook toen bijna niemand meer in me geloofde", vertelt de 22-jarige Dumfries, die vier jaar geleden nog bij de amateurs van Barendrecht speelde.

"Jarenlang heb ik mijn doelstellingen op de muur van mijn slaapkamer geschreven. Later kreeg mijn zus die kamer en zij heeft alles overgeschilderd, haha. De laatste jaren schreef ik mijn doelstelling daarom maar in een schrift en ja daar stond het Nederlands elftal ook bij. Het is gelukt."

Een dag voor zijn Oranje-debuut in de Johan Cruijff ArenA werd Dumfries er door zijn zus nog eens aan herinnerd dat het snel is gegaan. Ze stuurde hem een foto uit 2014, de zomer waarin hij de overstap maakte van Barendrecht naar Sparta.

"Het was een foto van mij op het Leidseplein tijdens Nederland-Spanje op het WK. Dat maakte me trots, van supporter naar speler van Oranje. Ik ben vaak voor gek verklaard als ik zei dat ik het Nederlands elftal wilde halen, maar nu heb ik het wel gered. Sommige spelers hebben nou eenmaal wat meer tijd nodig."

'Je hebt snel vrienden als je in Oranje speelt'

Het kleine clubje familie en vrienden dat in die jaren vaak op de tribune zat, was er zaterdagavond ook bij in de ArenA.

"Toen ik hoorde dat ik in de basis zou beginnen tegen Duitsland, heb ik eigenlijk maar een paar mensen uitgenodigd. Kaarten regelen voor zo'n wedstrijd bezorgt je sowieso veel hoofdpijn. En je hebt snel meer vrienden als je in Oranje speelt. Nu zaten de mensen die altijd in mij zijn blijven geloven op de tribune."

Met de 3-0-zege op de wereldkampioen van 2014, de grootste overwinning ooit van Oranje op Duitsland, zagen zij dat het voor Dumfries een prachtig debuut werd. Net als bij Sparta, sc Heerenveen en dit seizoen bij PSV stoomde hij veelvuldig op over rechts en gaf een paar aardige voorzetten.

"Maar het was wel even schakelen, zo makkelijk ging het niet. Het spel gaat sneller dan in de Eredivisie en dus moest ik mijn koppie erbij houden. Aan het einde was ik helemaal leeg, maar ook tevreden. Het was mooi om me te meten met spelers van een topland als Duitsland en de uitslag maakt het helemaal af."

De kans is groot dat Dumfries dinsdag al zijn tweede interland speelt. Oranje oefent dan tegen België en het duel in het Koning Boudewijn Stadion begint om 20.45 uur.