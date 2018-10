City verslaat Hoffenheim in slotfase, Juventus veel te sterk voor Young Boys

David Silva maakte drie minuten voor tijd de winnende goal voor City, waardoor de Engelse club drie punten heeft na twee wedstrijden in groep F. Twee weken geleden begon de ploeg van trainer Josep Guardiola de groepsfase met een 1-2-nederlaag bij Olympique Lyon. Hoffenheim speelde het eerste groepsduel met 2-2 gelijk tegen Shakhtar Donetsk.

Zowel Justin Hoogma, die debuteerde in de Champions League, als Joshua Brenet had woensdagavond een basisplaats bij Hoffenheim, dat een bliksemstart kende tegen City. Binnen een minuut schoot de Algerijn Ishak Belfodil de 1-0 op het scorebord in de Wirsol Rhein-Neckar Arena.

Na acht minuten was de stand weer in evenwicht, maar verder leek City niet te komen. Achttien minuten voor tijd dcht de Engelse kampioen weliswaar recht te hebben op een strafschop, maar de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina wilde daar niet aan nadat doelman Oliver Baumann Leroy Sané onderuit had gehaald.

In de slotfase pakte City toch nog de winst. De jonge Oostenrijkse Hoffenheim-verdediger Stefan Posch ging in de fout en Silva profiteerde.

Dybala excelleert bij afwezigheid Ronaldo

Bij afwezigheid van de geschorste Cristiano Ronaldo groeide Dybala tegen Young Boys uit te de grote man bij Juventus. De Argentijnse aanvaller opende al in de vijfde minuut de score in het Juventus Stadium. Hij volleerde een lange bal van verdediger Leonardo Bonucci op fraaie wijze achter David van Ballmoos, de keeper van de Zwitserse kampioen.

Na een half uur tikte Dybala in de rebound zijn tweede treffer binnen, nadat een schot van Blaise Matuidi via de doelman voor zijn voeten was beland. Halverwege de tweede helft maakte Dybala op aangeven van Juan Cuadrado zijn hattrick compleet.

Het werd nog erger voor Young Boys, want tien minuten voor tijd moest verdediger Mohamed Aly Camara na zijn tweede gele kaart van het veld af. De Guinees zal daardoor geschorst zijn voor het volgende groepsduel, over drie weken thuis tegen Valencia.

Young Boys is door de nederlaag nog altijd puntloos in groep H, terwijl Juventus met zes punten aan kop gaat.

Hoffenheim-City en Juventus-Young Boys zijn de enige twee wedstrijden die dinsdag om 18.55 uur begonnen. Bij de andere zes groepswedstrijden van dinsdag - waaronder Bayern München tegenAjax - is om 21.00 uur afgetrapt. PSV tegen Internazionale is woensdag pas.