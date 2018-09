Verhoeven verslaat Inocente en blijft wereldkampioen kickboksen

De drie jaar oudere Inocente slaagde er in vijf ronden van drie minuten niet in het Verhoeven echt moeilijk te maken in het gevecht, dat het belangrijkste duel was van Glory 59. Een knock-out bleef uit, maar voor de jury was geen twijfel over wie de sterkste was. Unaniem wees zij Verhoeven als winnaar aan.

Verhoeven is al sinds 21 juni 2014 wereldkampioen. Sindsdien verdedigde hij zijn titel met succes tegen Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Anderson Silva en Jamal Ben Saddik en zaterdag was hij dus te sterk voor Inocente.

Eerder op de avond raakte raakte een andere Nederlander wel zijn wereldtitel kwijt. Robin van Roosmalen verloor van de Thai Petchpanomrung Kiatmookao, waardoor hij niet langer de kampioen is in het vedergewicht.

Verhoeven geen moment in de problemen

Verhoeven kwam voor het oog van 15.000 toeschouwers in de ArenA geen moment in de problemen tegen Inocente, die de nummer twee is van van de ranglijst van Glory. In de eerste ronde oogde de uitdager al vermoeid.