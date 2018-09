Sjöström klopt zowel Heemskerk als Kromowidjojo in Eindhoven

De 25-jarige Sjöström pakte de zege op de 200 vrij in 1.52,25, Heemskerk tikte als tweede aan in 1.52,98. Op de 50 meter vlinderslag won de Scandinavische in 24,61.

Kromowidjojo moest in 24,67 genoegen nemen met de tweede plaats. Maaike de Waard (zesde in 25,68) en Kim Busch (zevende in 25,94) konden niet meedoen om de medailles.

Kromowidjojo en Heemskerk pakten samen met Jesse Puts en Kyle Stolk wel goud op de 4x50 vrij voor gemengde teams. Het Nederlandse kwartet won in 1.29,90, voor de Verenigde Staten (1.30,88) en Rusland (1.31,96).

Verlinden wordt derde op 200 vlinder

Joeri Verlinden tikte als derde aan in de finale van de 200 meter vlinderslag, in 1.53,88. De Limburger moest de Zuid-Afrikaan Chad le Clos (1.51,09) en de Japanner Yuya Yajima (1.51,87) voor zich dulden.

Op de 50 meter rugslag werden Puts en Stan Pijnenburg respectievelijk zevende en achtste, in 24,01 en 24,11. Stolk werd vijfde op de 100 meter vrije slag in 47,02, Pijnenburg zesde in 47,85 en Puts tikte als laatste aan (48,89). De winst ging naar de Rus Vladimir Morozov 45,69.

Kira Toussaint greep op de 100 meter rugslag net naast de medailles. Ze eindigde als vierde in 56,63, achter de Amerikaanse winnares Kathleen Baker (55,91), Emily Seebohm uit Australië en de Hongaarse Katinka Hosszú. De Waard werd zesde in 58,61.