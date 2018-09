Van 't End naar derde ronde WK judo, Smink uitgeschakeld

De 27-jarige Van 't End, al meer ervaren dan Smink op de grote toernooien, won eerst met een ippon van de Egyptenaar Ali Hazem.

De Houtenaar had vervolgens in de tweede ronde veel problemen met Davlat Bobonov uit Oezbekistan. Bobonov probeerde van alles, maar maakte daarbij ook wat foutjes. In de 'golden score' wist Van 't End toe te slaan. Hij treft nu de Portugees Tiago Rodrigues in de derde ronde.

De 20-jarige Smink, die uitkomt in dezelfde klasse, verloor van Robert Florentino uit de Dominicaanse Republiek.

Bij de vrouwen staat maandag de klasse tot 70 kilogram op het programma. Debutante Hilde Jager werd direct uitgeschakeld, door Alena Prokopenko uit Rusland. Sanne van Dijke begon met een 'bye' in de eerste ronde.

Het is maandag de vijfde dag van de WK, die tot en met donderdag duurt. Juul Franssen veroverde zondag in de klasse tot 63 kilogram brons en dat was de eerste Nederlandse medaille van het toernooi. De doelstelling van de judobond is twee medailles.