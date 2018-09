Bertens op rand van top tien wereldranglijst na toernooizege in Seoul

Bertens heeft slechts honderd punten achterstand op de Duitse Julia Görges, die de tiende positie in handen heeft. Volgende week kan ze de eerste Nederlandse vrouw in de top tien worden in 22 jaar. Bertens treedt dan in de voetsporen van Brenda Schultz-McCarthy, die in 1996 negende stond.

Zowel Bertens als Görges komt deze week in actie bij het WTA-toernooi van Wuhan. Bertens treft op het Chinese hardcourt in de eerste ronde de Zwitserse Belinda Bencic, die 42e staat.

Görges heeft zich al geplaatst voor de tweede ronde in Wuhan, met winst op Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Vorig jaar kwamen Bertens en de drie jaar oudere Görges niet verder dan de tweede ronde in de Chinese stad.

Bertens hoopt nog op deelname WTA Finals

De ranking is voor Bertens ook belangrijk met het oog op eventuele deelname aan de WTA Finals, eind oktober in Singapore. De beste acht beste tennissters van dit jaar mogen daar in actie komen.

Tegenvaller voor Bertens was dat concurrente Karolina Pliskova zondag het toernooi won van Tokio, waar meer punten te verdienen waren dan in Seoul. De Tsjechische nam daardoor de achtste plek over van Bertens op de ranking waarvoor alleen de resultaten uit 2018 tellen.

In de top van de wereldranglijst veranderde niets. Simona Halep gaat met ruime voorsprong aan kop, gevolgd door Caroline Wozniacki en Angelique Kerber.

Op de wereldranglijst bij de mannen bleef Robin Haase, die afgelopen week niet in actie kwam, 44e. De geblesseerde Rafael Nadal is nog steeds de nummer één. Roger Federer staat tweede en Novak Djokovic derde.