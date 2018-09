Inocente weet zeker dat hij Verhoeven knock-out gaat slaan in ArenA

"Rico is een goede vechter. Ik heb respect voor hem, maar zijn tijd is voorbij. Het is tijd voor een nieuwe kampioen", zei Inocente, donderdag op de vooruitblikkende persconferentie in de ArenA.

De 32-jarige Inocente, die zes van zijn zeven Glory-gevechten gewonnen heeft en op de derde plaats staat bij de zwaargewichten, beseft wel dat het publiek in Amsterdam bij de hoofdwedstrijd van Glory 59 op de hand zal zijn van de drie jaar jongere Brabander.

"Ik ben in zijn huis, maar dat vind ik niet erg. Ik heb er namelijk altijd van gedroomd een keer in Amsterdam te vechten en ik beloof het publiek dat het een mooie show wordt. Ik weet niet in welke ronde het wordt, maar ik sla Rico knock-out."

'Het schip van Inocente gaat stranden'

Verhoeven, die zijn laatste zestien partijen won, is op zijn beurt ook vol vertrouwen. "Is mijn tijd over? Nou daar denk ik anders over", aldus de zwaargewicht. "Mensen vragen zich misschien af of ik nog gemotiveerd ben, omdat ik al zolang ongeslagen ben, maar de motivatie is er altijd. Daarom ben ik elke wedstrijd in de beste shape. En dat kan mijn tegenstander niet zeggen."

De regerend wereldkampioen vroeg zich daarnaast hardop af of Inocente de druk van een volle ArenA aankan.

"Inocente is een goede vechter. Hij is beweeglijk en heeft veel ervaring in de UFC en de MMA. Maar dit is een groot titelgevecht, met vijf ronden en een vol stadion dat voor stress bij hem zal zorgen. Het is de vraag hoe Inocente daarmee omgaat. Het wordt sowieso een mooi gevecht en we zien wel waar het schip strandt. Maar dat het schip van Inocente gaat stranden, is zeker."

Nog geen rematch tegen Badr Hari

Het avondprogramma van Glory 59 begint volgende week zaterdag om 21.00 uur in de ArenA. Er staan vier partijen op het programma en de laatste is Verhoeven tegen Inocente. Verhoeven hoopte in eerste instantie nog dat hij tegen Badr Hari zou vechten, maar een rematch werd niet gepland.

Het tweetal trof elkaar eind 2016 in het Duitse Oberhausen. Verhoeven won daar, omdat zijn rivaal met een armblessure in de tweede ronde moest opgeven.