Ritwinnaar Wallays haalde motivatie uit 'mentale spelletjes' Quick-Step

Op beelden die direct na de finish in Lleida gemaakt zijn, is te zien dat Wallays in de euforie uithaalt naar die andere Belgische wielerploeg. "Losers! Met mij lachen. Waar zitten de mannen van Quick-Step?", schreeuwt de 29-jarige Belg.

Wallays, die de hele dag in de kopgroep reed en de sprinters nét voorbleef, legde in een eerste reactie aan De Standaard uit waar deze uitbarsting vandaan kwam. "Na 20 kilometer riep Quick-Step-ploegleider Rik Van Slycke naar mij: 'Hé Wally, waar rijd je naar toe?' Wat hij daarmee bedoelde kan je zelf wel uitmaken", stelde de Vlaming.

"Het gaf me vooral de stimulans om het Quick-Step zo lastig mogelijk te maken. Ach, al die mentale spelletjes... Ik heb er mij niks van aangetrokken en heb daarna gewoon mijn ding gedaan."

Niet veel later was Wallays wat afgekoeld en reageerde hij al iets rustiger. "Na de meet voelde het wat aan als gerechtigheid die geschied was, nadat ploegleider Van Slycke die dingen naar me geroepen had. Vandaar mijn wat felle reactie na afloop", zei hij volgens een persbericht van Lotto Soudal.

"Het doet dan natuurlijk deugd dat ze je niet meer terugpakken. Maar no offence tegenover de blauwe brigade", doelde hij op Quick-Step Floors.

'Uitspraak na de koers was iets minder klassevol'

Patrick Lefevere, de teambaas van Quick-Step Floors, reageerde via Twitter kort op de uithaal van Wallays. "Beetje teveel cafeïne", schreef de Belg.

Quick-Step-renner Iljo Keisse reageerde vanuit Slowakije, waar zijn ploegmaat Julian Alaphilippe donderdag de eerste rit won in de Ronde van Slowakije, alweer de 63e zege in 2018 voor de Belgische formatie.

"Proficiat Jelle Wallays, supersterk en dikverdiende overwinning", twitterde Keisse "Uitspraak na de koers iets minder klassevol maar bon, ik weet niet wat eraan voorafgegaan is. Btw de losers winnen vandaag in Slovakia."

Wallays boekte donderdag zijn eerste ritzege in een grote ronde. Hij won wel eerder de semiklassiekers Parijs-Tours (2014) en Dwars door Vlaanderen (2015).