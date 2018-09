Hassan maakt in Denemarken debuut op halve marathon

"We zijn er trots op dat ze Kopenhagen heeft uitgekozen om uit te vinden wat ze kan op de halve marathon", aldus wedstrijddirecteur Henrik Paulsen.

Hassan excelleerde deze zomer op de 5.000 meter op de baan. De 25-jarige atleet scherpte het Europese record aan tot 14.22,34 en veroverde in augustus op de EK in Berlijn het goud op deze afstand.

Hassan behaalde in 2016 in Portland de wereldtitel indoor op de 1.500 meter, dit jaar pakte ze in Birmingham brons op de 1.500 en zilver op de 3.000 meter.

De weg is nog onbekend terrein voor de Arnhemse die tegenwoordig in het Amerikaanse Portland woont en traint. "De afstand is nieuw voor haar, dus we mogen niet verwachten dat ze meteen om de overwinning meedoet", aldus Paulsen.

Hassan heeft geen specifieke voorbereiding gedaan

Haar trainer Alberto Salazar verwacht dat Hassan rond de 1.09 kan lopen op de halve marathon. Specifieke voorbereiding heeft ze niet gedaan. Dit weekeinde loopt de Nederlandse namens Europa de 3.000 meter op de baan bij de IAAF Continental Cup in Ostrava.

Hassan hoopt op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio medailles te winnen op de 5.000 en 10.000 meter.