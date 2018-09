Grosjean raakt zesde plaats in Italië kwijt door diskwalificatie

Na de race in Monza diende Renault een protest in tegen Haas. Het formaat van de vloer in de auto van Grosjean voldeed niet aan de eisen, bleek uit het onderzoek van de FIA.

Kort na het besluit van de FIA kondigde Haas aan in beroep te gaan tegen de straf. "We zijn het niet eens met de beslissing van de stewards en zijn van mening dat onze zesde plaats in de uitslag zou moeten blijven staan", meldde teambaas Günther Steiner van het Amerikaanse team.

De zesde plek was een van de beste prestaties van de 32-jarige Grosjean dit seizoen. Alleen in Oostenrijk deed hij het nog beter met een vierde plaats, in de Grand Prix van Duitsland werd de in Zwitserland geboren coureur eveneens zesde.

Renault blijft Haas voor in WK-stand constructeurs

Door de vijfde plaats van Grosjean was Haas in de WK-stand voor constructeurs Renault gepasseerd. Maar na de diskwalificatie van de coureur raken Haas en Grosjean acht punten kwijt en behoudt Renault de vierde plek.

Carlos Sainz (negende) en Nico Hülkenberg (veertiende) van het Franse team eindigden achter Grosjean en schuiven een plek op in de uitslag.

Ook Esteban Ocon (zevende) en Sergio Pérez (achtste) van Force India en Williams-coureurs Lance Stroll (tiende) en Sergey Sirotkin (elfde) profiteren van de diskwalificatie van Grosjean en schuiven een plek op in de uitslag van de GP van Italië.

De race op Monza werd gewonnen door Lewis Hamilton, die Kimi Räikkönen voorbleef. Max Verstappen kwam als derde over de streep, maar werd door een tijdstraf van vijf seconden vijfde.