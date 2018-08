Spelers Primera Division unaniem tegen wedstrijden in Verenigde Staten

Voorzitter David Aganzo van de Spaanse spelersvakbond AFE sluit zelfs niet uit dat de spelers gaan staken als hun bezwaren niet worden gehoord.

La Liga, de organisator van de hoogste Spaanse competitie, kondigde onlangs aan dat er in de toekomst wedstrijden op Amerikaanse bodem gespeeld gaan worden. Er is al een vijftienjarig contract gesloten met Relevent, een sport- en mediamultinational, voor "het promoten van de voetbalcultuur" in de VS en Canada.

In een reactie daarop werden de aanvoerders en vice-aanvoerders van de twintig clubs uit de Primera Divsion woensdag door de AFE bijeengeroepen in Madrid. "Ze zijn overvallen door het nieuws en boos dat zo'n belangrijk besluit is genomen zonder dat ze zijn geraadpleegd. De spelers zijn unaniem tegen dit plan", liet Aganzo weten.

Barcelona en Real Madrid speelden al in Miami

Relevent is de organisatie achter de International Champions Cup, een vriendschappelijke competitie tussen voornamelijk Europese topclubs die sinds 2013 gehouden wordt in de voorbereiding op een nieuwe seizoen.

Veel van die duels vinden in volle Amerikaanse stadions plaats, al is de International Champions Cup inmiddels uitgegroeid tot een competitie die over de hele wereld verspreid is.

De afgelopen weken deden de Spaanse clubs Real Madrid, Atlético Madrid en FC Barcelona mee aan het toernooi. Vorig jaar speelden Real en Barcelona tegen elkaar voor 66.014 toeschouwers in Miami.

Deze maand werd de strijd om de Spaanse Super Cup ook al buiten Spanje afgewerkt. In het Marokkaanse Tanger was Barcelona met 2-1 te sterk voor Sevilla.

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division