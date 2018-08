Koeman wil in Nations League grotendeels op dezelfde wijze verder met Oranje

"We gaan grotendeels verder met deze speelwijze. Er zijn één of twee dingen waar we tegenaan zijn gelopen die we gaan veranderen, maar verder ben ik tevreden. Ook over de inzet van de spelers en de manier waarop iedereen Oranje nu benadert."

Oranje begint de Nations League op zondag 9 september met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. In oktober is Duitsland de tegenstander in Amsterdam en in november zijn de terugwedstrijden. Koeman beseft dat Oranje in een loodzware poule zit, maar daar ziet hij de voordelen van in.

"Frankrijk is net wereldkampioen geworden. Er is geen beter moment om ze te treffen, want dan weten we meteen waar we staan. Ook omdat het geen oefenwedstrijd is. Het gaat om punten en om geld en zo gaan we het ook benaderen. En tegen Duitsland moeten we weer flink aan de bak."

'Logisch dat het tegen Peru om Sneijder draait'

Voordat Oranje Frankrijk treft, speelt het donderdag 6 september nog een oefenduel met Peru in de Johan Cruijff ArenA. Dat duel zal deels in het teken staan van de afscheid nemende Wesley Sneijder, die woensdag uiteraard werd opgenomen in de 34-koppige voorselectie van Koeman.

"Dat het tegen Peru vooral om Sneijder zal draaien is logisch", vindt Koeman. "Aan de andere kant hebben we niet veel momenten om te oefenen en dus is het wel een heel serieuze wedstrijd voor ons. Wesley is nog steeds actief als voetballer. Hij is het niet verleerd en zal sowieso speeltijd krijgen. De rest van de wedstrijd is gericht op de Nations League."

Ook Frenkie de Jong behoort tot het voorlopige keurkorps van Koeman. De Ajax-middenvelder is de enige speler die voor het eerst op de lijst staat, maar het is volgens Koeman geen verrassing dat hij is opgeroepen. "De Jong ontwikkelt zich er goed. Het is dat hij tijdens de vorige interlands geblesseerd was, anders had hij er al eerder bij gezeten. Zeker bij de voorselectie."

Vrijdag 31 augustus maakt Koeman zijn definitieve selectie bekend voor de confrontaties met Peru en Frankrijk. De wedstrijd tegen de Peruanen begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA, evenals het duel drie dagen later in het Stade de France.