Dodgers-pitcher Jansen kampt weer met hartproblemen

Jansen kampte in 2011 en 2012 ook met hartritmestoornissen. De speler van het Nederlands team liet zich opereren en groeide de afgelopen jaren uit tot één van de beste werpers van de Major League Baseball (MLB).

"Met zulke klachten moet je voorzichtig zijn", zei manager Dave Roberts van de Dodgers. "Laten we hopen dat het allemaal meevalt."

Jansen heeft samen met Colorado Rockies-pitcher Wade Davis de meeste saves (32) op zijn naam staan dit seizoen in de National League. Een save is het verdedigen van een voorsprong tot het einde van de wedstrijd.

De dertigjarige Jansen heeft een grote reputatie opgebouwd als werper. Hij werd dit jaar voor de derde keer op rij uitverkoren in het All Star-team.

Jansen is met een salaris van 16 miljoen dollar per jaar de op een na best betaalde reliever in de MLB. Alleen Aroldis Chapman van de New York Yankees krijgt op die positie meer betaald.

De geboren Curaçaoënaar kwam in maart 2017 voor het laatst uit voor het Nederlands team op de World Baseball Classic. In 2010 maakte Jansen zijn debuut voor de LA Dodgers. Hij speelde nooit voor een andere club in de MLB.