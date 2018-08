Haase ten koste van Shapovalov naar laatste acht in Toronto

Haase verloor eerder dit jaar van de 19-jarige Shapovalov in Rome en staat dertien plaatsen lager op de wereldranglijst dan de mondiale nummer 26 uit Canada, maar daar was op het hardcourt in Toronto weinig van te merken.

Shapovalov maakte veel onnodige fouten en had geen antwoord op het berekenende spel van Haase.

De thuisspeler wist in de eerste set nog een break van de Nederlander te repareren, maar liep op 5-6 opnieuw tegen verlies van zijn opslaggame aan. In de tweede set plaatste Haase op 1-1 een break en daarna nog één, waarna hij de wedstrijd definitief in zijn voordeel besliste.

"Robin speelde het erg slim. Hij probeerde mijn spel te ontregelen en dat lukte. Helaas had ik een slechte dag, maar dat gebeurt soms", aldus Shapovalov na afloop.

De 19-jarige Canadees was net als Haase vorig jaar halve finalist bij het Masters-toernooi in Canada en geldt als een van de grootste talenten op de ATP-tour.

Haase treft Khachanov in kwartfinales

In de kwartfinales treft Haase vrijdag de de Rus Karen Khachanov. De nummer 38 van de wereld versloeg verrassend de als achtste geplaatste Amerikaan John Isner na twee tiebreaks: 7-6 (5) en 7-6 (1).

Vorig jaar ging Haase in de halve finales van het Canadese toernooi onderuit tegen Roger Federer. Het was voor de Hagenaar zijn beste prestatie ooit op een Masters-toernooi.