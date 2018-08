Real Madrid verslaat Juventus in oefenduel, Barça onderuit tegen Milan

Grote afwezige bij het duel tussen Juventus en Real Madrid in een voorstad van Washington was Cristiano Ronaldo, die deze zomer overstapte van Real naar Juventus. De Portugees werkt in Turijn toe naar de start van de Italiaanse competitie.

De nieuwe club van Ronaldo kwam al vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Dani Carvajal. Gareth Bale bracht de stand in evenwicht met een fraaie treffer met zijn linkervoet. In de tweede helft trok Real Madrid, de winnaar van de Champions League, de wedstrijd naar zich toe via twee treffers van Marco Asensio.

De Noorse middenvelder Martin Ödegaard, die de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij sc Heerenveen speelde, deed het laatste kwartier mee bij de Spanjaarden.

Cillessen keept één helft

De Portugese spits André Silva bezorgde AC Milan in Santa Clara diep in blessuretijd de winst op FC Barcelona: 1-0.

Bij Barcelona begon doelman Cillessen in de basis. Hij maakte in de rust plaats voor Marc-André ter Stegen, normaal gesproken de eerste keus van trainer Ernesto Valverde.

Bij de Catalanen ontbraken de WK-gangers Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Luis Suárez, Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti en Philippe Coutinho.

''We domineerden de wedstrijd van begin tot eind, maar we hebben onze kansen niet benut en lieten ons op het einde nog verrassen'', zei Valverde na het duel in Californië.