'Voormalig Oranje-aanvoerder Daan Schrijvers (76) overleden'

Schrijvers debuteerde in september 1962 op twintigjarige leeftijd in Oranje, dat die avond een oefeninterland met 8-0 won van de Nederlandse Antillen. In totaal speelde hij 22 interlands, waarvan veertien als aanvoerder. Hij scoorde één keer.

In de jaren dat Schrijvers international was slaagde Nederland er niet in zich te plaatsen voor een EK of WK. Bij het debuut van Johan Cruijff, in 1966 in De Kuip tegen Hongarije (2-2), droeg Schrijvers de aanvoerdersband.

Een jaar later speelde Schrijvers zijn laatste interland. Oranje verloor in Leipzig een EK-kwalificatiewedsrijd met 4-3 van Oost-Duitsland, dat drie keer scoorde uit een corner. De Brabantse verdediger werd daarna niet meer opgeroepen.

Schrijvers werd kampioen met DWS

Op clubniveau begon de loopbaan van Schrijvers bij NAC in Breda, waar hij opgroeide in de volkswijk De Gampel. In 1963 stapte hij over naar het Amsterdamse DWS, waarmee hij verrassend kampioen van Nederland werd.

Schrijvers speelde daarna van 1965 tot 1970 voor PSV en keerde vervolgens terug bij NAC. In 1974 zette hij een punt achter zijn carrière.

Tien jaar later debuteerde zoon Danny Schrijvers voor NAC. De nu 52-jarige Danny Schrijvers kwam tot 27 wedstrijden in de Bredase hoofdmacht, waarin hij drie keer scoorde.