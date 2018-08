Van den Brom hoopt dat AZ na 'onrustige week' orde op zaken stelt tegen Kairat

"Door het verlies was het een onrustige week, maar ook een week waarin we tijd hadden om te analyseren wat er is misgegaan", zei Van den Brom woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in het AFAS Stadion.

"Uiteraard was de conclusie dat het heel matig was, maar dat geeft ook hoop. We kunnen veel beter en als dat er morgen uitkomt, dan is het te doen."

Vorige week had AZ in Almaty meer balbezit dan de Kazakken, maar werden ze weggecounterd door de ploeg die tweede staat in de Kazachse Premier League. Van den Brom denkt dat Kairat ook in Alkmaar achterin blijft hangen, wachtend op een tegenstoot.

"Maar dit keer moeten we die counters onschadelijk maken. En voor hun doel moet het ook anders. Tijdens de voorbereiding hebben we bij vlagen flitsend aanvallend spel laten zien dus het zit er wel in."

Koopmeiners

Probleem voor AZ is wel dat Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh vertrokken zijn, waardoor vooral voorin de kwaliteit is afgenomen. Met Björn Johnsen van ADO Den Haag is een opvolger voor Weghorst vastgelegd, maar hij is nog niet speelgerechtigd tegen Kairat. Daarnaast ontbreekt Mats Seuntjes door een blessure.

Middenvelder Teun Koopmeiners is wel weer fit en de Roemeense aanvaller Dorin Rotariu kan zijn debuut maken. "Ik denk dat ze allebei gaan spelen", vertelde Van den Brom. "Ze zorgen voor nieuwe opties op het middenveld en in de aanval en dat is belangrijk."

"Het zou lekker zijn als we een snelle goal maken, dan kunnen we het zeker halen. Op basis van de training deze week heb ik er vertrouwen in."

AZ tegen Kairat begint donderdag om 20.45 uur in het AFAS Stadion. Ook Vitesse komt donderdag in actie in de tweede voorronde van de Europa League. De ploeg van trainer Leonid Slutsky speelt om 20.00 uur thuis tegen Viitorul, nadat de heenwedstrijd in Roemenië vorige week in 2-2 eindigde.

