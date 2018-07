Schippers baalt van alle 'negatieve shit' na mindere prestaties

"Je kunt me de tijd geven, zonder meteen alle negatieve shit over me heen te gooien. Steun me, in plaats van me af te maken", aldus Schippers dinsdag bij een persmoment van de Nederlandse atletiekploeg, die zich voorbereidt op de EK volgende week in Berlijn.

De 26-jarige Utrechtse erkent wel dat ze in 2018, waarin ze zowel op de 100 als op de 200 meter nog niet in de buurt van haar vroegere toptijden komt, niet presteert zoals ze wil. Op de kortste afstand liep ze nog niet onder de 11 seconden, terwijl haar persoonlijk record 10,81 is. En op de 200 meter (pr 21,63) kwam ze nog niet onder de 22 seconden.

"Maar als ik tweede word, zoals bij een sterk veld bij de Diamond League in Sjanghai, hoor ik al gauw dat het teleurstellend is", vertelt Schippers, die zegt zich zoveel mogelijk af te sluiten voor wat er over haar geschreven wordt. "Maar door sociale media en doordat ik het van andere mensen hoor, krijg ik het wel mee."

"Het is makkelijk om iemand vanuit je luie stoel af te kraken, maar als je me ook maar een beetje kent dan weet je hoe knetterhard ik train. Ik doe alles om optimaal te presteren. Ik zou liever zien dat ik gesteund word."

Schippers in 2014 na haar EK-titel op de 100 meter

Vervelendste

Schippers noemt de reacties na haar valse start vorige maand op de NK in Utrecht als voorbeeld. "Ik werd gediskwalificeerd en daar diende ik protest tegen in. Dat is normaal, elke atleet zou het doen. Maar ik word vervolgens arrogant genoemd. Dat soort kritiek, op persoonlijk vlak, is het vervelendst."

"Het neemt zelfs een klein deeltje van het plezier bij me weg. Ik doe er zoveel voor, maar krijg veel negatiefs over me heen."

Aan de andere kant kan Schippers kracht putten uit de negatieve aandacht, ook op de EK waar ze voor de derde keer op rij Europees kampioen kan worden op de 100 meter. Ook op de 200 meter is ze in de Duitse hoofdstad topfavoriet en ze loopt ook nog de 4x100 meter. "Ik ben een ontzettende vechter. In moeilijke situaties kan het beste in me naar boven komen."

Schippers na het EK-goud in 2016

Bijzondere dingen

Ondanks alles zegt Schippers met een goed gevoel naar Berlijn af te reizen. "Ik voel me goed, zit lekker in mijn vel en weet dat ik op toernooien bijzondere dingen kan laten zien. Ik heb zin om te lopen."

De sprintster heeft daarom goede hoop dat in het Olympia Stadion, dat gebouwd werd voor de Spelen van 1936, alles alsnog goed valt.

"Het is duidelijk dat ik niet train voor de tijden die ik tot nu toe gelopen heb in 2018. Maar ik zie geen zaken die structureel fout gaan. Delen van races gaan goed en nu is het zaak dat alles samenkomt. En dat kan dit EK een hoop goedmaken. Het is het belangrijkste toernooi van het jaar."

Op papier is de Britse Dina Asher-Smith, die in juni 10,92 liep op de 100 meter, de grootste concurrente van Schippers. "Er zijn concurrenten die dichtbij zijn en zelfs sneller waren dit jaar", beseft ze. "Maar ik wil weer goud. Ik moet zorgen dat ik op mijn best ben en dan kan het gebeuren."

De EK in Berlijn beginnen maandag en die dag staan de series van de 100 meter op het programma. Een dag later zijn de halve finales en de finales. De finale van de 200 meter is zaterdag. Op zondag, de laatste dag van het toernooi, loopt Schippers met de Nederlandse estafetteploeg de 4x100 meter.