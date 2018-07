Federer meldt zich af voor Masters-toernooi in Toronto

De Zwitserse nummer twee van de wereld wil zijn energie bewaren voor nog grotere evenementen, zoals de US Open. Dat Grand Slam-toernooi staat vanaf 27 augustus op het programma.

De 36-jarige Federer verloor vorig jaar nog ten koste van Alexander Zverev de finale van het toernooi, dat toen in Montreal werd gespeeld. Hij vindt het echter verstandig wat meer rust te nemen.

"Ik heb het vorig jaar geweldig naar mijn zin gehad in Montreal en geniet er altijd van om in Canada te spelen", legt Federer in een verklaring uit.

"Helaas voel ik me genoodzaakt mij terug te trekken, aangezien het strak volhouden van mijn schema ervoor zorgt dat ik langer door kan spelen."

De Zwitser werd twee weken geleden op Wimbledon in de kwartfinale uitgeschakeld. In Toronto komen de overige top-tienspelers van de wereldranglijst wel in actie.