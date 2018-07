Liverpool ondanks doelpunt Van Dijk onderuit tegen Dortmund

Van Dijk zette in de 25e minuut de 0-1 op het scorebord in het Bank of America Stadium. Linksback Andrew Robertson gaf na een korte corner voor en de Nederlandse verdediger kopte ongehinderd binnen.

Twintig minuten later was de wedstrijd voor Van Dijk voorbij. Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die grote successen vierde met Dortmund, wisselde halverwege liefst tien spelers. Alleen Joe Gomez, na 22 minuten de vervanger van de geblesseerde Joel Matip, mocht blijven staan.

Dortmund-trainer Lucien Favre bracht in de rust negen nieuwe spelers in. Christian Pulisic was een van de invallers en hij zorgde voor een zege voor de Duitse club.

Halverwege de tweede helft benutte de 19-jarige Amerikaan een strafschop (1-1), waarna hij kort voor tijd een fraaie counter afrondde (2-1). In blessuretijd bepaalde de Deen Jacob Bruun Larsen de eindstand op 3-1.

Wijnaldum

De wedstrijd tegen Dortmund maakte deel uit van het Amerikaanse trainingskamp van Liverpool. Ook Georginio Wijnaldum is afgereisd naar de Verenigde Staten, maar hij was door een virus niet fit genoeg om te spelen tegen Dortmund. Mohamed Salah en Sadio Mané keken ook negentig minuten toe.

Jordan Henderson en Trent Alexander-Arnold zijn er niet bij in de VS. De twee hebben nog vakantie, nadat ze met Engeland de halve finales haalden op het WK in Rusland. Ook doelman Alisson, die onlangs voor 72 miljoen euro werd overgenomen van AS Roma, ontbreekt nog.

Liverpool oefent deze zomer nog tegen Manchester City en Manchester United, waarna de verliezend Champions League-finalist op 12 augustus aan het Premier League-seizoen begint. West Ham United is dan op Anfield de tegenstander.

Het Bundesliga-seizoen van Dortmund begint pas op 25 augustus met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig.

