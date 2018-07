Van der Poel completeert bij NK mountainbike unieke trilogie

De 23-jarige Van der Poel toonde in Apeldoorn andermaal zijn klasse. In de derde ronde liet Van der Poel de concurrentie achter zich en reed solo naar zijn derde Nederlandse titel dit jaar.

Hans Becking was de 'best of the rest' met zilver en Michiel van der Heijden moest genoegen nemen met brons. Vorig jaar pakte Van der Heijden nog de titel en ook toen werd Becking tweede.

Van der Poel werd als mountainbiker nog niet eerder Nederlands kampioen. Ook zijn titel begin deze maand bij het NK op de weg op de Brabantse Wal was een primeur.

Als veldrijder staat er wel al jaren geen maat op Van der Poel. In januari won hij in Surhuisterveen zijn vierde nationale titel op rij.

Dat Van der Poel nu ook als mountainbiker succes heeft op het NK komt niet als een verrassing. Een week geleden pakte hij al brons bij een wereldbekerwedstrijd in het Andorrese Vallnord. Hij moest alleen de Italiaanse kampioen Gerhard Kerschbaumer (goud) en de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter (zilver) voor laten.

Van der Breggen

Bij de vrouwen pakte Anne Terpstra zondag de nationale mountainbiketitel. De 27-jarige Zeeuwse was veel te sterk voor de concurrentie, onder wie Anna van der Breggen die als tweede over de streep kwam. Het verschil tussen Terpstra en Van der Breggen was liefst vier minuten.

De 28-jarige Van der Breggen rijdt normaal gesproken haar wedstrijden op de weg en werd dinsdag nog tweede bij La Course.

Terpstra pakte de Nederlandse titel op de mountainbike ook van 2013 tot en met 2016. Vorig jaar was Anne Tauber haar de baas. Vanwege een gebroken vinger kon Tauber haar titel niet verdedigen in Apeldoorn.