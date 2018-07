Neymar ziet kritiek op theatraal gedrag bij WK als gebrek aan begrip

De aanvaller van Paris Saint-Germain, die met Brazilië strandde in de kwartfinales, vermoedt dat het inherent is aan zijn speelstijl dat er veel overtredingen op hem worden gemaakt.

"Het is niet vandaag begonnen dat ik vaak harde tackles en zware overtredingen te verwerken krijg", zegt hij aan sportzender ESPN. "Ik ben op mijn zeventiende begonnen als prof en het is eerlijk gezegd nooit anders geweest."

"Op tegenstanders af dribbelen zit in mijn spel. Ik kan moeilijk aan mijn directe tegenstanders vragen om ze me er langs willen laten en laten scoren."

Irritatie

Tijdens het WK in Rusland wekte Neymar vooral irritatie op bij tegenstanders en voetbalfans door regelmatig kermend op het gras te liggen of na een overtreding onnodig lang door te rollen.

"Denk je dat ik al die overtedingen leuk vind?", vraagt Neymar zich hardop af. "Nee, het doet gewoon pijn. Na wedstrijden zit ik vaak uren met ijs op mijn been. Maar mensen die dit zelf niet hebben meegemaakt zullen dat nu eenmaal nooit begrijpen."

Toch wond ook Marco van Basten zich op over "toneelspel" van de Braziliaanse stervoetballer. De 'chief officer for technical development' van de FIFA concludeerde dat de houding van Neymar tijdens het WK niet goed was en dat hij moet begrijpen dat dit uiteindelijk tegen hem kan gaan werken.

Spot

Door zijn gedrag op het WK werd Neymar het mikpunt van spot op sociale media. Zo werden veel filmpjes gedeeld van de Neymar Challenge, waarbij mensen zich spontaan op de grond laten vallen en daarna over de grond rollen.

"Ach, dat neem ik sportief op", zegt Neymar. "Ik kan daar wel om lachen." Hij onderstreepte dat door zelf ook zo'n filmpje te maken en op zijn Instagram-pagina te tonen.

Neymar kwam op het WK alleen in de groepswedstrijd tegen Costa Rica en in de achtste finales tegen Mexico tot scoren. BrazilIë kwam als topfavoriet niet verder dan de kwartfinales, waarin België met 2-1 te sterk was.