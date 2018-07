Frankrijk wereldkampioen voetbal na doelpuntrijke finale tegen Kroatië

Halverwege leidde Frankrijk al met 2-1 door een eigen doelpunt van de Kroatische spits Mario Mandzukić en een benutte penalty van Antoine Griezmann. Tussendoor was Ivan Perisić trefzeker.

Na rust werd de wedstrijd beslist door goals van Paul Pogba en Kylian Mbappé. Mandzukić strafte daarna nog wel een blunder van de Franse doelman Hugo Lloris af, maar de tweede Franse wereldtitel kwam niet echt meer in gevaar.

Door de eindzege in Rusland komt Frankrijk, dat in 1998 in eigen land de eerste titel pakte, in aantal op gelijke hoogte met Uruguay (1930 en 1950) en Argentinië (1978 en 1986). Italië (1934, 1938, 1982 en 2006) en Duitsland (1954, 1974, 1990 en 2014) werden vier keer wereldkampioen en Brazilië was vijf keer de beste (1958, 1962, 1970, 1994 en 2002).

Kroatië kan ondanks de nederlaag in de eindstrijd terugkijken op zijn beste WK ooit. In 1998 pakte het Balkanland, dat in 1993 lid werd van de FIFA, brons op het WK in Frankrijk ten koste van Oranje.

Eigen goal

Net als in de halve finale tegen België liet Frankrijk in de eindstrijd zondag de bal in de beginfase aan de tegenstander, al leverde dat niet meteen kansen op voor Kroatië. Sterker nog, na achttien minuten was het 1-0 voor 'Les Bleus'.

Een vrije trap van Griezmann werd door Mandzukić in eigen doel gekopt. De Kroatische spits, die in de halve finale tegen Engeland de winnende goal maakte (2-1), werd zo de eerste speler ooit met een eigen treffer in een WK-finale.

Erg lang kon Frankrijk niet genieten van de voorsprong. Domagoj Vida kopte de bal nog over na een vrije trap, maar in de 28e minuut tekende Perisić wel voor de gelijkmaker. De vleugelspeler kreeg bal de net binnen het strafschopgebied voor de voeten, kapte N'Golo Kanté uit en schoot overtuigend binnen (1-1).

De 29-jarige Perisić was tien minuten later de schlemiel. Bij een Franse corner kreeg hij de bal ongelukkig tegen zijn arm. Het ontging de Argentijnse arbiter Néstor Pitana, maar na het bekijken van de beelden legde hij de bal tot ontsteltenis van de Kroaten op de stip.

Griezmann ging voor de derde keer dit WK achter de bal staan. De aanvaller schoof de bal rustig binnen en zette Frankrijk zo weer op een 2-1-voorsprong. Dat was ook de stand halverwege, omdat Vida op slag van rust een aardige kopkans onbenut liet.

Counter

Zonder wissels bij rust kwamen er aan het begin van de tweede helft meer kansen voor Kroatië. Ante Rebić dwong Hugo Lloris tot een uiterste redding, maar even later zag de Franse doelman er niet goed uit. Hij zat mis bij een voorzet van Rakitić, waarna de Fransen ontsnapten.

Frankrijk stelde daar aanvallend weinig tegenover, maar de ploeg van Deschamps bleef wel loeren op een counter. De Kroaten moesten vooral uitkijken voor de snelheid van Kylian Mbappé, die bij de eerste tegenstoot op doelman Danijel Subasić stuitte.

Bij de volgende Franse uitbraak, na een uur spelen, was het wel raak. Via Mbappé en Griezmann kwam de bal bij Pogba. Het schot van de middenvelder werd geblokt, maar in de rebound schoot hij wel binnen (3-1).

Met een Franse marge van twee goals was de finale zo goed als beslist, zeker toen Mbappé er na 65 minuten 4-1 van maakte. De negentienjarige aanvaller schoot vanaf een meter of twintig binnen en werd zo na de Braziliaan Pelé (17) in 1958 de tweede scorende tiener ooit in een WK-finale.

Door een bizarre blunder vier minuten later van Lloris kon Frankrijk er nog niet helemaal gerust op zijn. Na een terugspeelbal wilde de ervaren keeper Mandzukić uitkappen, maar dat ging hopeloos mis. De Kroatische aanvaller raakte de bal en die rolde het doel in (4-2).

De ploeg van bondscoach Zlatko Dalić mocht daardoor nog even hopen, maar nadat een schot van Rakitić voorlangs ging werd duidelijk dat het niet echt spannend meer zou worden in de slotfase. Een Kroatisch slotoffensief bleef uit, waardoor de Fransen de wedstrijd ontspannen konden uitspelen richting hun tweede wereldtitel ooit.