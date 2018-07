Frijns valt door technische problemen uit tijdens DTM-race Zandvoort

René Rast won de spannende race. De Duitser van eveneens Audi hield de Britten Gary Paffet (tweede) en Paul di Resta (derde) van beide Mercedes achter zich.

Paffet won nog de eerste race. Frijns kwam toen met een vijfde plaats wel goed voor de dag en behaalde daarmee zelfs zijn beste seizoensresultaat.

Audi kon de zege voor Rast maar al te goed gebruiken. De Duitse autofabrikant wist opvallend genoeg dit seizoen in de DTM nog geen race te winnen.

Paffet blijft met 148 punten de leider in het kampioenschap, gevolgd door Di Resta (121 punten), Timo Glock (101 punten), Marco Wittmann (98 punten) en Edoardo Mortara (97 punten). Frijns is met 25 punten terug te vinden op de vijftiende plaats.

Neerleggen

De 26-jarige Limburger had er zondag een stuk meer van verwacht, maar hij kon niet anders dan zich neerleggen bij de situatie.

"Aan mijn uitvalbeurt kon ik niet zo veel doen. Het zal al de hele dag tegen. En dat terwijl ik zaterdag op de vijfde plek achter de vier sterkere Mercedessen finishte. Het is een mechanische sport en dan moet je je bij dit soort dingen neerleggen."

Frijns hoopt dit seizoen nog eens voor het podium te kunnen strijden, al acht hij de kans daarop slechts op enkele circuits reëel.

"We wisten we dat er op deze baan kansen lagen. We moeten het van circuits zoals deze hebben. Op andere banen blijft het lastig, want achter anderen aanrijden is moeilijk met de lagere downforce dit jaar."

"We keren straks terug naar Brands Hatch in Engeland, waar het voor iedereen zoeken is. Maar op een baan als Misano (Italië, red.) is er voor mij een betere kans op een podium dan op Hockenheim."