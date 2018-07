Kuipers vierde official, Argentijn Pitana fluit WK-finale Frankrijk-Kroatië

Kuipers had dit WK de leiding over Uruguay-Egypte, Brazilië-Costa Rica (beide groepsduels), Spanje-Rusland (achtste finale) en Zweden-Engeland (kwartfinale). Hij was bovendien de vierde official bij de groepswedstrijd Argentinië-Nigeria en het halvefinaleduel tussen Kroatië en Engeland.

Eerder was Kuipers al actief op de EK's van 2012 en 2016 en het WK van 2014. De 45-jarige Oldenzaler is in Rusland voor de laatste keer te zien op een groot toernooi en hoopte vurig zijn tweede mondiale eindronde te mogen afsluiten met het fluiten van de finale.

Kuipers regelt tijdens de finale onder meer de wissels en mag de extra speeltijd aangeven. Alleen als er iets gebeurt met Pitana, komt de Nederlander binnen de lijnen. Erwin Zeinstra, een van de twee vaste assistenten van Kuipers, fungeert als reserveassistent in Moskou.

De 35-jarige Makkelie fungeert in de controlekamer van de video-arbitrage in Moskou als assistent van de Italiaan Massimiliano Irrati, die het kwartet video-arbiters aanvoert. Op het WK in Rusland wordt voor het eerst gebruik gemaakt van video-arbitrage.

Pitana

Pitana leidde een maand geleden ook al de openingswedstrijd op het WK, tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. Verder floot hij de groepswedstrijd tussen Mexico en Zweden en kwam hij ook beide WK-finalisten al tegen. De 43-jarige Argentijn floot Kroatië-Denemarken in de achtste finales en de kwartfinale Frankrijk-Uruguay.

De vorige twee WK-finales stonden onder leiding van de Italiaan Nicola Rizzoli (Duitsland-Argentinië, 2014) en de Engelsman Howard Webb (Spanje-Nederland, 2010). Voor de eindstrijd van zondag tussen twee Europese landen kiest de wereldvoetbalbond FIFA dus voor een Zuid-Amerikaan.

De WK-finale tussen Frankrijk en Kroatië begint zondag in het Luzhniki Stadion in Moskou om 17.00 uur. De strijd om de derde plek gaat tussen België en Engeland en wordt een dag eerder gespeeld. Die wedstrijd staat zaterdag in Sint-Petersburg onder leiding van Alireza Faghani uit Iran.

