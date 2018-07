Fred Grim nieuwe trainer RKC Waalwijk

De 53-jarige Grim is de opvolger van Hans de Koning, die vorig seizoen slechts achttiende werd met RKC. In april werd al bekend dat De Koning ging stoppen en de Waalwijkers op zoek moesten naar een nieuwe trainer. Met Grim, die maandag voor het eerst de training leidt, is die nu eindelijk aangesteld.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld zegt dat met de komst van Grim het geduld van RKC is beloond. "We zijn voortdurend op zoek geweest naar een trainer geschikt voor het allerhoogste niveau van de Keuken Kampioen Divisie, en dat is met het contracteren van Fred gelukt", aldus van Mosselveld.

"Met Fred halen we een trainer in huis met een grote staat van dienst die uitstekend past binnen onze voetbalvisie."

Oranje

RKC wordt de tweede club van Grim als hoofdtrainer, nadat hij van 2012 tot 2015 de leiding had bij Almere City FC. Het afgelopen half jaar was hij de assistent van Dick Advocaat bij Sparta, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie.

De oud-keeper van Cambuur en Ajax was in 2015 en 2016 bondscoach van Jong Oranje en na het ontslag van Danny Blind was hij interim-bondscoach van het Nederlands eftal. Onder leiding van Grim verloor Oranje een oefeninterland van Italië (1-2), waarna wel gewonnen werd van Marokko (1-2) en Ivoorkust (5-0).

De eerste officiële wedstrijd van RKC onder leiding van Grim is op 17 augustus. De club uit Waalwijk, die in 2013/2014 voor het laatst actief was in de Eredivisie, begint het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie dan met een thuisduel met Telstar.

