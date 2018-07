Poels met Team Sky naar Tour de France, Van Baarle blijft thuis

Sky was dinsdag de laatste van 22 ploegen die zijn Tour-selectie wereldkundig maakte. Viervoudig winnaar Froome is de kopman van de Britse formatie.

Froome kreeg maandag van UCI te horen dat hij niet gestraft wordt voor zijn te hoge salbutamolwaarde in de Vuelta van vorig jaar. Volgens Franse media wilde Tour-organisator ASO hem uitsluiten voor de komende editie, maar nadat de UCI hem vrijsprak, zei ASO-voorzitter Christian Prudhomme dat Froome 'gewoon' van start mag gaan.

De Tour-ploeg van Sky bestaat verder uit de Britten Geraint Thomas en Luke Rowe, de Poolse oud-wereldkampioen Michal Kwiatkowski, het Italiaanse klimtalent Gianni Moscon, de pas 21-jarige Colombiaan Egan Bernal en de Spaanse tijdrijder Jonathan Castroviejo.

Van Baarle

Van Baarle pakte vorige week in Bergen op Zoom de Nederlandse titel tijdrijden. De 26-jarige klassiekerspecialist gaf op het NK aan dat hij eerste reserve voor de Tour-ploeg van Sky was.

De afgelopen drie jaar startte Van Baarle als renner van Cannondale wel in de Tour. Hij maakte afgelopen winter de overstap naar Team Sky en kende in dienst van de Britse ploeg een teleurstellend voorjaar.

Poels ontbrak vorig jaar in de Tour vanwege een knieblessure. In 2015 en 2016 was de Limburger wel een belangrijke helper voor Froome op weg naar de eindzege in de Tour. De geboren Keniaan won 'La Grande Boucle' ook vorig jaar en in 2013.

Poels begint aan zijn derde grote ronde op rij. Vorig jaar werd de dertigjarige klimmer zesde in de door Froome gewonnen Vuelta en dit voorjaar eindigde hij als twaalfde in de Giro die Froome eveneens op zijn naam schreef.

In totaal verschijnen er veertien Nederlandse renners aan de start van de Tour. Zaterdag staat de eerste rit op het programma, een vlakke etappe over 201 kilometer van Noirmoutier-en-l'Île naar Fontenay-le-Comte.