UCI neemt nog voor start Tour de France stelling in zaak-Froome

"Ik heb altijd gezegd dat we de positie van de UCI over de deelname van Froome zullen bekendmaken voor de start van de Tour", stelde de Fransman. "Dat is aanstaande zaterdag, dus we zullen ons in de loop van de week uitspreken", aldus Lappartient in L'Équipe.

Lappartient wil niet ingaan op het nieuws dat Froome niet mag deelnemen aan de Tour. "Over publicaties ga ik geen uitspraken doen."

Het uitsluiten van Froome is nog niet bevestigd door de ASO. Ook Sky heeft dat niet gedaan. "We hebben er vertrouwen in dat Chris de Tour zal rijden. We weten dat hij niets verkeerds heeft gedaan'', was de reactie van de ploeg van Froome. Volgens Le Monde heeft Sky beroep heeft aangetekend. De zaak zou komende dinsdag om 9.00 uur behandeld worden door het Frans olympisch comité.

Hoge waardes

Dat de UCI zich nog voor de Tour-start uitspreekt, betekent niet dat duidelijk wordt of Froome geschorst wordt. De zaak houdt de wielerwereld al bijna een jaar bezig nadat vorig jaar in de door de Brit gewonnen Ronde van Spanje een veel te hoge concentratie salbutamol werd aangetroffen.

De Brit, die de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef, kreeg de opdracht zich bij de internationale wielrenunie UCI te verantwoorden.

Aangezien Froome wel toestemming had het middel te gebruiken bleef - ondanks de hoge waardes - een voorlopige schorsing uit. Hij kon daardoor gewoon deelnemen aan de Giro d'Italia. Daar wist hij ruim een maand geleden Tom Dumoulin van een tweede eindzege op rij te houden.

Verschrikkelijk

Het nieuws over een startverbod voor Froome kwam een dag nadat Tour-directeur Christian Prudhomme zijn ongenoegen liet blijken over de deelname van de titelverdediger, terwijl de uitspraak in de salbutamolzaak nog altijd op zich laat wachten.

Froome hoopte in de Tour een gooi te doen naar zijn vijfde eindzege. Daarmee zou hij het record van Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain evenaren. Lance Armstrong won 'La Grande Boucle' weliswaar zeven keer, maar moest na een dopingzaak al zijn eindzeges inleveren.

De Tour de France begint komende zaterdag in Noirmoutier-en-l’Île. De ronde eindigt op 29 juli traditioneel op de Champs-Élysées in Parijs.