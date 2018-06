Sifan Hassan staat na lang blessureleed voor rentree bij Diamond League

Hassan veroverde in maart op de WK indoor brons op de 1.500 meter, maar begon daarna te sukkelen met haar knie. Ze heeft nog geen wedstrijden gelopen in de buitenlucht en stelde haar rentree al een aantal keren uit. Zo ontbrak ze op de NK en bij de FBK Games.

De geboren Ethiopische is wel al geplaatst voor de EK later deze zomer in Berlijn en kan daar uitkomen op de 1.500 en 5.000 meter.

"Sifan is volledig hersteld", zegt haar manager Sander Oogink van Global Sports. "Het zal in Parijs nog geen toptijd worden, maar ze moet nu wel wedstrijden gaan lopen in de opbouw naar de EK."

Goud

Na Parijs zal Hassan op 5 juli de 1.500 meter lopen in de Diamond League van Lausanne in Zwitserland. De EK, dat Hassans hoogtepunt moet worden van 2018, begint op 5 augustus in het Olympisch Stadion in Berlijn en duurt een week.

Vier jaar geleden op de EK in Zürich pakte Hassan goud op de 1.500 meter en zilver op de 5.000 meter.