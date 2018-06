Braziliaanse bondscoach Tite stelt Neymar 'gewoon' op tegen Costa Rica

"Hij is nog niet in topvorm, bevindt zich in een ontwikkelingsfase, maar lichamelijk is hij fit", gaf Tite vrijdag op zijn persconferentie te kennen.

Neymar strompelde dinsdag al snel van het veld af, waarop de Braziliaanse fans in paniek raakten, maar dat is volgens Tite nergens voor nodig.

"Ik kan hem zonder risico opstellen. Ik zou dat nooit doen als ik niet zeker wist dat hij fit is, want ik stel de gezondheid van mijn speler niet in de waagschaal."

Neymar is pas sinds enkele weken fit, nadat hij door een operatie aan de rechtervoet een groot deel van de tweede competitiehelft bij Paris Saint-Germain had gemist.

Zwitserland

De aanvaller deed wel negentig minuten mee in het teleurstellend verlopen openingsduel van de Brazilianen op dit WK, zondag met Zwitserland. De 'Goddelijke Kanaries' kwamen daarin niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Tite weersprak het verhaal dat hij Neymar, die tegen de Zwitsers veelal voor eigen succes ging, in een persoonlijk onderhoud had opgedragen meer in het teambelang te spelen.

"Een regelrechte leugen. Iedereen moet voor het team spelen, maar ook zijn individuele klasse bijdragen. Daarin is Neymar een genie."

De wedstrijd tussen Brazilië en Costa Rica begint vrijdag om 14.00 uur in Sint-Petersburg en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers. De Costa Ricanen verloren hun openingsduel zondag met 1-0 van Servië.