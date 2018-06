Schippers boekt in Ostrava tweede zege van seizoen op 200 meter

Met tegenwind kwam de 25-jarige Utrechtse tot een tijd van 22,52. Het was daarmee haar langzaamste race van dit seizoen. De Ivoriaanse Murielle Ahouré finishte als tweede in 22,60.

Schippers liep haar eerste 200 meter van dit jaar vorige maand in Shanghai in 22,34. Op de FBK Games won ze in 22,44. Haar persoonlijk record van 21,63 stamt uit 2015; in die tijd veroverde ze destijds in Peking haar eerste wereldtitel.

De Europese titel in Berlijn is deze zomer het hoofddoel voor Schippers. Haar grootste rivale voor het goud is de Zwitserse Mujinga Kambundji, die in het Tsjechische Ostrava derde werd in 22,78. De Amsterdamse Jamile Samuel sprintte naar de vierde plaats in een voor haar doen sterke 22,84.

Bockarie

Solomon Bockarie kwam twee keer in actie. Op de 100 meter eindigde hij in de B-serie als tweede in 10,47 achter veteraan Kim Collins (10,41). Op de dubbele afstand eindigde de Nederlandse sprinter als achtste in 20.55. Dat was wel zijn beste seizoenstijd.

De Canadees Aaron Brown won in 20,05. De Amerikaanse wereldkampioen Justin Gatlin won de A-serie van de 100 meter bij de mannen in 10,03.

De Cubaanse verspringer Juan Miguel Echevarría deed opnieuw van zich spreken. Zijn afstand van 8,66 meter was de beste van dit jaar. De pas negentienjarige Echevarría kwam afgelopen zondag tot 8,83 meter in Stockholm, maar de rugwind was daar net iets te veel om de verste sprong van de afgelopen 24 jaar geldig te verklaren.