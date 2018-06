Voormalig Wimbledon-kampioene Bartoli keert toch niet terug op WTA-Tour

Bartoli beëindigde haar carrière in augustus 2013, zes weken na haar eerste en laatste Grand Slam-titel op het gras van Wimbledon, vanwege slepend blessureleed.

In de zomer van 2016 kampte ze met een ernstig virus waardoor ze veel gewicht verloor. Desondanks kondigde de 33-jarige Bartoli in december aan dat ze op het Masterstoernooi in Miami in maart haar comeback zou maken.

De geboren Zwitserse moest haar rentree echter uitstellen vanwege een gebrek aan fitheid. Woensdag bracht ze via Instagram naar buiten dat ze helemaal niet meer zal terugkeren op het hoogste niveau.

Onhaalbaar

"De intensiteit van het vele werk dat ik moet verrichten om op mijn beste niveau te komen, veroorzaakt te veel pijn in mijn rechterschouder. Het is helaas niet haalbaar om daarmee terug te keren op het hoogste niveau", schrijft de aangeslagen Bartoli.

"Ik wil nu gaan nadenken over mijn toekomst, waarin ik graag alles wat ik heb geleerd door wil geven aan anderen."

Bartoli veroverde in haar loopbaan acht WTA-titles en ruim elf miljoen euro aan prijzengeld. Haar hoogste notering op de wereldranglijst is de zevende plek, die ze veroverde in januari 2012.