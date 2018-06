Vettel verrast door keuze van Red Bull voor hypersoftbanden

"Ik ben een beetje verrast dat allebei de auto's van Red Bull met hypersoftbanden zullen starten", aldus Vettel tegenover Autosport. "Ik denk niet dat het een goede band is om mee te racen, maar ze zullen hun redenen wel hebben."

De hypersoftband werd dit seizoen geïntroduceerd door leverancier Pirelli. De allerzachtste band zorgde al voor snelle tijden, maar bleek bij de vorige Grand Prix in Monaco ook snel te slijten.

Vettel pakte poleposition op Circuit Gilles Villeneuve door een net iets snellere ronde neer te zetten (1.10,764) dan Valtteri Bottas van Mercedes (1.10,857). Max Verstappen verzekerde zich van de derde startplek in een tijd van 1.10,937. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo klokte de zesde tijd: 1.11,116.

Ferrari en Mercedes zetten hun snelste tijden in het tweede gedeelte van de kwalificatie neer op ultrasoftbanden. Zo voorkwamen beide teams dat ze op hypersoftbanden moesten starten in de race.

"Voor ons was het een goede en probleemloze kwalificatie. We hebben kort gepraat over hoe we het wilden gaan doen. De strategie was voor mij snel duidelijk", zei Vettel.

Het was de eerste poleposition voor Ferrari in Canada sinds 2001. Toen zette Michael Schumacher de snelste tijd neer voor de Italiaanse renstal.

Slijtage

Max Verstappen zei dat hij zich geen zorgen maakt over de slijtage van de hypersoftbanden in Canada. "Wij denken dat het voor ons een goede band is. Ik voelde me er goed op. We hebben er het beste uitgehaald."

De twintigjarige Limburger was niet verrast door de bandenkeuze van Mercedes en Ferrari. "We wisten dat zij het laatste gedeelte van de kwalificatie op ultrasofts gingen doen. Ook wisten we dat we uiteindelijk iets in zouden moeten leveren op die twee teams, maar om toch zo dichtbij te zitten is goed."