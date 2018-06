Warriors winnen NBA-titel na vierde zege op Cavaliers

De Warriors hadden de titel ook in 2015 en 2017 veroverd. Tussendoor waren de Cavaliers de sterkste in de Noord-Amerikaanse topcompetitie.

Voor de ploeg uit Cleveland was het de laatste kans om nog wat van de finals te maken. Er stond echter geen maat op Stephen Curry, die met 37 punten topscorer was. Bij de 'Cavs' kwam sterspeler LeBron James niet verder dan 23 punten.

Kevin Durant werd tot MVP uitgeroepen. De forward was in de laatste wedstrijd goed voor een 'triple-double': twintig punten, twaalf rebounds en tien assists.

James

Het is de eerste keer sinds 2007 dat een team alle wedstrijden in de NBA-finale wint. Destijds was James met de Cavaliers ook al het slachtoffer. San Antonio Spurs kroonde zich tot kampioen.

De kans is klein dat James na de zomer terugkeert bij de Cavaliers. Het contract van de forward loopt af en de 33-jarige James heeft aangegeven open te staan voor een nieuwe uitdaging.

De sterspeler van de Cavaliers erkende na afloop al vanaf het eerste finaleduel geblesseerd te zijn. Hij raakte toen gekwetst aan zijn hand en gaf na de laatste wedstrijd toe dat hij daar zelf schuld aan gehad.

"Mijn emoties kregen de overhand. Ik had het gevoel dat je niet vaker zo'n kans zou krijgen om de Warriors in eigen stadion te verslaan", zei hij over het duel dat de Warriors na verlenging wonnen. "Ik heb de laatste drie duels met een gebroken hand gespeeld."

Durant

Aan de overkant was er een uitbarsting van vreugde. Nog voor de laatste seconden van de officiële speeltijd waren weggetikt, sprongen de reserves van de Warriors op van de bank en bestormden ze het veld.

Met een derde titel in vier jaar belandt de naam van de formatie uit Oakland met gouden letters in de geschiedenisboeken, besefte MVP Durant. "Wij hebben laten zien een geweldig team te zijn. Iedereen wil ons verslaan."

"Of het nou onze tegenstanders, coaches, fans of media zijn, iedereen heeft een hekel aan ons", ging hij verder. "Het voelt geweldig om het team te zijn waar iedereen op jaagt. Dat maakt ons beter."