Golden State Warriors wint NBA-titel na vierde zege op Cleveland Cavaliers

De ploeg van sterspeler Steph Curry had de eerste drie duels in de finale ook al gewonnen. Dit was de laatste kans voor de Cavaliers van LeBron James, maar hij kwam er niet aan te pas. Curry scoorde 37 punten, James 23.

Kevin Durant van de Golden State Warriors is verkozen tot de meest waardevolle speler van de finale.

Golden State Warriors won de NBA vorig seizoen ook al. Toen werd Cleveland Cavaliers ook verslagen in de finale, met 4-1. Het is de vierde keer dat deze twee ploegen tegenover elkaar staan in de eindstrijd.