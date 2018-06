Manchester United neemt Portugese verdediger Dalot over van Porto

Dalot doorliep de jeugdopleiding van Porto. De Portugees debuteerde het afgelopen seizoen in het eerste elftal en kwam ook in actie voor Jong Portugal.

''Diogo is extreem getalenteerd en heeft alles in zich om een heel grote speler te worden. Zowel op fysiek, tactisch als technisch gebied'', aldus José Mourinho, trainer van United en oud-coach van FC Porto.

Diogo is de tweede aanwinst in korte tijd voor United, want de Premier League-club maakte dinsdag al bekend de Braziliaanse middenvelder Fred over te nemen van Shakhtar Donetsk. Naar verluidt wordt ongeveer 60 miljoen euro betaald voor de speler die met zijn land in actie komt op het WK.

United heeft een seizoen zonder prijzen achter de rug. De 'Red Devils' werden in de competitie tweede achter stadgenoot Manchester City en werden vroegtijdig uitgeschakeld in onder meer de Champions League.