Zieke Van der Most mist WK-kwalificatieduel Oranjevrouwen

Mogelijk keert Van der Most volgende week terug in de selectie voor de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Slowakije.

Vorige week werd al bekend dat spits Vivianne Miedema niet fit genoeg is om in beide WK-kwalificatiewedstrijden in actie te komen. Daartegenover staat de rentree van middenvelder Tessel Middag, die terugkeert van een kruisbandblessure.

Oranje is momenteel koploper in de WK-kwalificatiepoule met dertien punten uit vijf wedstrijden. Ierland heeft tien punten en Noorwegen (dat een duel minder speelde) negen.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2019 in Frankrijk. De vier beste nummers twee strijden in het najaar in een dubbele play-off om het laatste WK-ticket.

De Oranjevrouwen spelen na Noord-Ierland en Slowakije nog tegen Noorwegen.